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НовостиЭкономика28 февраля 2023 8:37

Иркутской области одобрили льготный заем в 60 миллионов рублей на производство туб

Деньги выдадут под 1% годовых
Елена СИНИЦА
Иркутской области одобрили льготный заем в 60 миллионов рублей на производство туб

Иркутской области одобрили льготный заем в 60 миллионов рублей на производство туб

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", в Шелехове Иркутской области хотят запустить производство туб из алюминия. На эти цели компании «ИнКомПро» одобрили совместный заем регионального и федерального Фондов развития промышленности почти на 60 миллионов рублей. -Эти тубы предназначены для упаковки медицинских препаратов и косметических средств. Это производство можно считать перспективным направлением на рынке, в том числе благодаря возможности их полной переработки, такие проекты имеют приоритетную господдержку - говорят власти.

Уточняется, что финансирование будет предоставлено под 1% годовых. Срок займа – пять лет. ООО «ИнКомПро» уже вложило в проект 15 миллионов рублей из собственных средств.

Также рассматривается возможность привлечения гарантийной поддержки центра «Мой бизнес» в Иркутской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».