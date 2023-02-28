Книжный фестиваль "КнигаМарт" пройдет в Иркутске с 10 по 12 марта. Фото: КнигаМарт

В Иркутске в пятый раз пройдет книжный фестиваль "КнигаМарт". Он запланирован с 10 по 12 марта. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

-Мероприятие пройдет на площадке областной библиотеки имени Молчанова-Сибирского, - говорят организаторы.

В планах проведение мастер-классов для детей и взрослых, лекции и презентации новой литературы. Кроме этого, будут организованы лекции и круглые столы, а также книжное ток-шоу.

За четыре года проведения фестиваля "КнигаМарт" на нем побывали более 300 прозаиков, поэтов, деятелей культуры и науки.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что Иркутской области одобрили льготный заем в 60 миллионов рублей на производство туб. Уточняется, что финансирование будет предоставлено под 1% годовых. Срок займа – пять лет. ООО «ИнКомПро» уже вложило в проект 15 миллионов рублей из собственных средств.