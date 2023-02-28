Депутаты ЗС обсудили реализацию нацпроектов в Иркутской области

Реализацию нацпроектов обсудили депутаты Законодательного Собрания.

На заседании комиссии по контрольной деятельности ЗС, которое прошло под председательством Тимура Сагдеева, обсуждалась реализация национальных проектов в Иркутской области в 2021 году.

Аудитор Контрольно-счетной палаты Ксения Корень пояснила, что в 2021 году в области реализовывали 44 региональных проекта, общий объем их финансирования составил 33 миллиарда рублей. Но исполнено было 84 % бюджета. Специалист отметила, что необходимо синхронизировать целевые показатели областных проектов и программ, усилить взаимодействие проектных офисов.

Увеличилось финансирование нацпроектов. Так, уже в прошлом году оно составило 42,8 млрд рублей, исполнение выросло до 93%. В 2022 году достигнуты показатели нацпроекта «Здравоохранения», которые не были исполнены ранее. А также полностью исполнены показатели по созданию мест в детских садах и школах, созданию виртуальных концертных залов.

Депутаты ЗС обратили внимание, что необходимо уточнить показатели реализации национальных проектов, персональной ответственности руководителей за их исполнение, усиления контроля за сроками исполнения объектов.