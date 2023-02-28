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НовостиОбщество28 февраля 2023 9:56

Депутаты ЗС обсудили реализацию нацпроектов в Иркутской области

Ситуация с исполнением нацпроектов в регионе улучшилась
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Реализацию нацпроектов обсудили депутаты Законодательного Собрания.

Реализацию нацпроектов обсудили депутаты Законодательного Собрания.

На заседании комиссии по контрольной деятельности ЗС, которое прошло под председательством Тимура Сагдеева, обсуждалась реализация национальных проектов в Иркутской области в 2021 году.

Аудитор Контрольно-счетной палаты Ксения Корень пояснила, что в 2021 году в области реализовывали 44 региональных проекта, общий объем их финансирования составил 33 миллиарда рублей. Но исполнено было 84 % бюджета. Специалист отметила, что необходимо синхронизировать целевые показатели областных проектов и программ, усилить взаимодействие проектных офисов.

Увеличилось финансирование нацпроектов. Так, уже в прошлом году оно составило 42,8 млрд рублей, исполнение выросло до 93%. В 2022 году достигнуты показатели нацпроекта «Здравоохранения», которые не были исполнены ранее. А также полностью исполнены показатели по созданию мест в детских садах и школах, созданию виртуальных концертных залов.

Депутаты ЗС обратили внимание, что необходимо уточнить показатели реализации национальных проектов, персональной ответственности руководителей за их исполнение, усиления контроля за сроками исполнения объектов.