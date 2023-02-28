Год педагога и наставника начался в Иркутской области.

2023 год Указом президента Владимира Путина посвящен педагогам и наставникам. Событие приурочено к 200-летию со дня рождения одного из основателей отечественной педагогики Константина Ушинского. В Иркутске прошло торжественное открытие Года, в мероприятии участвовал спикер ЗС Александр Ведерников.

- Вы горите любовью к профессии и зажигаете сердца учеников, передавая им знания, опыт и мудрость, - поприветствовал педагогов Александр Ведерников. - Благодаря наставничеству, в советское время удалось создать одну из самых могучих стран в мире. Сейчас наша общая задача – дать импульс экономике и промышленности, сохранить мощь и независимость России.

Во время церемонии были вручены награды лучшим представителям профессии из Иркутска, Ангарска, Черемхово, Зимы, Усольского района.

Спикер областного парламента добавил, что депутаты активно помогают оснащать образовательные учреждения. Депутатскими поправками в бюджет увеличено финансирования на строительство и ремонт общежитий и учебных корпусов, сдвинуть работы на более ранние сроки.