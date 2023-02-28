В Иркутской области подтвердили два случая заражения корью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, в регионе подтвердилось два случая заболеваемости корью. Об этом сообщил руководитель ведомства Дмитрий Савиных.

-В целом эпидемиологи оценивают ситуацию по кори в России как контролируемую, - сказал он.

Он пояснил, что корь передается воздушно-капельным путем, а также характеризуется высокой температурой, до 40,5 °C, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей.

Кроме этого, могут встречаться такие симптомы как конъюнктивит и характерная пятнисто-папулёзная сыпь кожных покровов. Помимо этого, может дойти и до ларингита, бронхита, трахеита, отита, первичной коревой пневмонии, гепатита.

Самой эффективной мерой профилактики кори является иммунизация, отметил Дмитрий Савиных.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутской области медучреждения обеспечены всем необходимым для профилактики кори.