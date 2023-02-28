Жителя Иркутска обязали ликвидировать нанесенный им теггинг Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Видеозапись, на которой молодой человек наносит надпись на здание по улице Горького, была передана в правоохранительные органы. Полицейские установили личность и задержали нарушителя. Теперь 19-летний молодой человек вынужден убирать теги.

– Запись накануне была размещена в социальных сетях. Мы благодарим девушку за проявленное неравнодушие. К сожалению, проблема теггинга остается актуальной для города, несмотря на проводимую работу по профилактике и пресечению подобных правонарушений, – прокомментировала заместитель мэра Иркутска Елена Торохова.

В администрации напомнили, что ранее уже был оштрафован 24-летний житель за рисунки, которые он нанес на объекты в парке «Изумруд», на стене дома № 17 на улице Чернышевского, на павильоне, расположенном вблизи остановки общественного транспорта «Шмидта».

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что год педагога и наставника начался в Иркутской области.