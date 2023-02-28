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НовостиОбщество28 февраля 2023 12:05

Жителя Иркутска обязали ликвидировать нанесенный им теггинг

Он нанес надпись на здание по улице Горького
Елена СИНИЦА
Жителя Иркутска обязали ликвидировать нанесенный им теггинг

Жителя Иркутска обязали ликвидировать нанесенный им теггинг

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Видеозапись, на которой молодой человек наносит надпись на здание по улице Горького, была передана в правоохранительные органы. Полицейские установили личность и задержали нарушителя. Теперь 19-летний молодой человек вынужден убирать теги.

– Запись накануне была размещена в социальных сетях. Мы благодарим девушку за проявленное неравнодушие. К сожалению, проблема теггинга остается актуальной для города, несмотря на проводимую работу по профилактике и пресечению подобных правонарушений, – прокомментировала заместитель мэра Иркутска Елена Торохова.

В администрации напомнили, что ранее уже был оштрафован 24-летний житель за рисунки, которые он нанес на объекты в парке «Изумруд», на стене дома № 17 на улице Чернышевского, на павильоне, расположенном вблизи остановки общественного транспорта «Шмидта».

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что год педагога и наставника начался в Иркутской области.