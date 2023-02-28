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НовостиПолитика28 февраля 2023 13:15

Свыше 90 молодых семей Иркутской области получили свидетельства на приобретение жилья

Документы получили семьи из 13 муниципальных образований региона
Елена СИНИЦА
Свыше 90 молодых семей Иркутской области получили свидетельства на приобретение жилья

Свыше 90 молодых семей Иркутской области получили свидетельства на приобретение жилья

Фото: Андрей АБРАМОВ

Более 90 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья выдано в Иркутской области. Документы получили семьи из 13 муниципальных образований региона. - В 2023 году мы планируем выдать 461 свидетельство молодым семьям из 35 муниципальных образований. На это во всех уровнях бюджета предусмотрено 572,6 миллиона рублей, - говорят власти. Больше всего свидетельств – по 25 – получили представители Иркутского района и Иркутска, 14 – молодые семьи из Ангарска, семь – из Усольского района, пять – из Баяндаевского района.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутской области медучреждения обеспечены всем необходимым для профилактики кори. В случае с корью возможны проблемы в работе центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Пациенты с выявленными случаями госпитализированы.