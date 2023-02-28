Свыше 90 молодых семей Иркутской области получили свидетельства на приобретение жилья Фото: Андрей АБРАМОВ

Более 90 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья выдано в Иркутской области. Документы получили семьи из 13 муниципальных образований региона. - В 2023 году мы планируем выдать 461 свидетельство молодым семьям из 35 муниципальных образований. На это во всех уровнях бюджета предусмотрено 572,6 миллиона рублей, - говорят власти. Больше всего свидетельств – по 25 – получили представители Иркутского района и Иркутска, 14 – молодые семьи из Ангарска, семь – из Усольского района, пять – из Баяндаевского района.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутской области медучреждения обеспечены всем необходимым для профилактики кори. В случае с корью возможны проблемы в работе центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Пациенты с выявленными случаями госпитализированы.