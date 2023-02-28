В 2023 году в микрорайоне Зеленый Иркутска отремонтируют окружную дорогу Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Примерно 2,5 километра окружной дороги микрорайона Зеленый отремонтируют в 2023 году. Работы будет выполнять муниципальное предприятие «Иркутскавтодор». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Подрядчик должен восстановить дорожное полотно и тротуары, смонтировать новые остановочные пункты, установить дополнительную подсветку пешеходных переходов, обустроить парковочные карманы. Также отремонтируют водопропускную трубу под проезжей частью и обустроят поверхностный водоотвод, - говорят власти.

По словам мэра города Руслана Болотова, крупные ремонты должны провести во всех округах города. В частности, ремонт запланирован на улицах Академическая, Полярная, Фаворского, Олонская, Трилиссера.

В планах на 2023 год провести ремонт 23 дорожных участков общей протяженностью более 22 километров.

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