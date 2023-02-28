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НовостиОбщество28 февраля 2023 15:04

В Иркутске 1 марта завоют сирены. Рассказываем, что происходит

Власти объявили о проверке систем оповещения в Буйске 1 марта 2023
Елена СИНИЦА
В Иркутске 1 марта завоют сирены. Рассказываем, что происходит

В Иркутске 1 марта завоют сирены. Рассказываем, что происходит

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Для комплексной проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения на территории региона 1 марта в Иркутске будет проводиться передача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Это будет делаться путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем с 10.40 часов до 10.43 часов по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проверка системы оповещения в Иркутске

С 10.43 до 10.44 часов будет передана учебная информация гражданской обороны по сетям радиовещания, телевещания, по сетям подвижной радиотелефонной связи с перерывом в программе вещания.

С 10.50 до 11.10 часов будет проведена проверка муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения.

Во время проверки системы оповещения в Иркутске власти просят жителей и гостей города соблюдать спокойствие.