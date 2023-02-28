За сутки в Иркутской области на пожарах погибли шесть человек Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Накануне, 27 февраля, в одноэтажном деревянном доме на улице Гравийной в Иркутске во время пожара погибла женщина. Об этом сообщает "Тайшет24".

-По данным МЧС России, пожар случился из-за неисправности печного отопления, - говорят в ведомстве.

Еще один пожар произошел в садоводстве «Северянка-1» Усть-Кутского района. После разборки разрушений был найден погибший мужчина. Наиболее вероятная причина происшествия - неосторожное обращение с огнем

В Иркутске произошло еще три пожара, на которых погибли четыре человека: трое взрослых и один ребенок.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что за 2022 год раскрываемость преступлений в Иркутске выросла до 53,6%. В то же время со слов подполковника полиции, начальника Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте Андрея Нестерова, на 22% выросло общее количество зарегистрированных преступлений ( в 2022 - 263, а в 2021 - 215).