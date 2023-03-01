Погода в Иркутске 1 марта 2023 порадует плюсовыми температурами Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Погода в Иркутске 1 марта 2023 окажется самой, что ни есть весенней. В этот первый весенний день синоптики обещают, что воздух в городе прогреется до +1 градуса. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 1 марта 2023: прогноз

- Погода в Иркутске 1 марта 2023 будет с переменной облачностью, осадков не ожидается, - добавляют метеорологи. – В городе дует юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Днем действительно до +1.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 721 миллиметр ртутного столба, а вот влажность воздуха пониженная – 58%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 1 марта 2023 также предполагает переменную облачность, но местами в районах все же выпадет снег.

Существенных осадков не будет в западных, центральных, верхнеленских и южных районах. Скорость ветра в Приангарье в среду 5-10 м/с, но на западе и севере региона возможны порывы до 15-20 м/с и метели. Днем по области +1…+6, местами -4…-9.

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