Проверки электросирен 1 марта в Иркутске не будет Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Иркутске 1 марта не состоится проверка систем оповещения жителей с запуском электросирен. Как стало известно КП-Иркутск, решение о переносе комплексных проверок приняло Министерство чрезвычайных ситуаций России.

Напомним, профилактическое мероприятие в областном центре было запланировано на 1 марта с 10 до 12 часов. Пока о новом дне, когда пройдет запуск электросирен в столице Приангарья, специалисты не сообщают. Вероятно, дата пока не назначена.

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