Навигация на Ангаре 2023 стартовала 1 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Навигация на Ангаре 2023 для маломерных судов открыта с 1 марта. Именно сегодня, в первый день весны, судоводители могут спустить на воду свои лодки. Правда, есть еще одно условие. Для этого. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Навигация на Ангаре 2023: сроки

И хотя навигация на Ангаре 2023 открыта, для судов на реке все еще не так безопасно. Опасность могут создать неблагоприятная погода – сильный ветер, вызывающий волны на реке, низкая температура, из-за которой лодка может обледенеть и потерять устойчивость.

- Учитывайте погодные условия и помните, что на воду разрешено выходить не ранее окончания ледохода, - напоминают спасатели.

Пока же можно приготовить борта к спуску на воду. Обязательно проверить их исправность и укомплектованность. У судоводителя должны быть с собой навигационные приборы, средства связи. Все находящиеся в лодке должны быть в спасательных жилетах. Но помните, что жилеты спасают только от утопления, от переохлаждения в холодной воде – нет. Именно поэтому лучше не допускать опрокидывания судов.

Навигация на Ангаре 2023 продлится до 1 декабря. Напомним, что на остальных реках Иркутской области навигация начнется только с 1 мая и продлится до 10 октября. На Байкале спускать суда на воду возможно с 15 мая по 25 декабря. На водохранилищах ходить лодкам можно с 15 мая по 1 ноября.

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