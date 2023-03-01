В Усть-Куте задержали подельника, передавшего мошенникам около 15 млн рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские из Усть-Илимска задержали одного из участников мошеннической группы. Все началось осенью прошлого года, когда в дежурную часть обратилась очередная жертва обмана. Женщина рассказала оперативникам, что нашла в Сети объявление о быстром заработке. Она оставила заявку. После чего ей позвонил мужчина, который представился менеджером и поделился способами получить дополнительный доход. Однако, когда сибирячка решила вывести деньги, то получила в ответ лишь отговорки. Правоохранители завели уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на след одного из злоумышленников, - рассказали в ведомстве.

Подельника поймали в Усть-Куте. Он признался полицейским, что на нем лежала ответственность за конвертирование украденных сбережений в криптовалюту. От каждой проведенной транзакции ему отдавали процент. За несколько месяцев мужчина перечислил на счета аферистов около 15 миллионов рублей, осознавая всю незаконность своей деятельности.

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