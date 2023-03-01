От 2,5 до 6 лет колонии назначил суд черным лесорубам в Куйтунском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На севере Приангарья вынесли приговор четырем черным лесорубам, которые причинили ущерб лесному фонду России почти на 1 миллион рублей. Все они признаны виновными в преступлении и получили реальные сроки. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Как установили полицейские, в феврале 2021 года подсудимые договорились о совершении рубки леса на территории Куйтунского района, при этом разрешительная документация на ведение указанной деятельности у них отсутствовала, - рассказали в ведомстве. - В связи с чем 68-летний организатор приискал место совершения преступления, снабдил мужчин трактором, необходимым количеством ГСМ и бензопилой, после чего в марте 2021 года 27, 37 и 66-летние подельники противоправно спилили деревья.

Чтобы выдать бизнес за легальный, сибиряк передал соучастникам недействительные договор купли-продажи, акт приема-передачи и поставки древесины.

По решению Куйтунского районного суда, организатор преступления проведет в исправительной колонии общего режима ближайшие 3,5 года. Его подельники получили от 2,5 до 6 лет в колониях общего и строгого режимов. Более того, каждого из них обязали возместить материальный ущерб.

Напомним, 26 февраля стало известно о пропаже в Иркутске 19-летней девушки. Об исчезновении дочери в полицию сообщила мать. Дома вместе с бабушкой молодую сибирячку ждут ее двое детей. Правоохранители просят бдительных горожан помочь в поисках.