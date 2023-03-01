Иркутск вошел в ТОП-10 самых культурных городов России. Фото: Театр Пилигримов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Столица Приангарья стала одним из десяти городов России с самым высоким культурным капиталом. Таковые данные исследования, которые провели сотрудники Высшей школы экономики. Специалисты проанализировали информацию о 78 населенных пунктах страны с населением больше 250 000.

Самыми культурными признали Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск, Вологда, Саранск, Якутск, Калининград, Екатеринбург и Иркутск. При этом Санкт-Петербург занял только 13-е место, а столица и вовсе расположилась на 28-й строчке.

Стоит отметить, что акцент в исследовании был сделан на том, насколько доступны культурные блага, и насколько они находятся в обращении каждого жителя города. То есть, как часто люди ими пользуются.

Напомним, по данным счетчика LiveInternet, за февраль 2023 года сайт irk.kp.ru набрал 4 миллиона просмотров и 1,7 миллиона уникальных посетителей. Предыдущий рекорд был зафиксирован в январе, когда удалось набрать 1,5 миллиона "уников", а также 3,2 миллиона просмотров. Рассказываем, какие материалы были самыми популярными среди наших читателей.