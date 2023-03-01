Жители трех улиц Октябрьского района Иркутска остались без света из-за аварии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Часть Октябрьского района Иркутска днем 1 марта осталась без света из-за аварии. об этом сообщают в соцсетях компании Иркутские электрические сети.

- Под отключение попала часть домов на улицах Байкальская, Дыбовского, Ширямова, - уточнили специалисты.

Бригада Южных электрических сетей уже направлена на место аварии, чтобы определить причину случившегося и устранить последствия. Жителям Октябрьского района пообещали восстановить электроснабжение их домов до 17:00 по иркутскому времени.

Напомним, В ГУ МВД по Иркутской области прокомментировали сообщение о случаях смерти от ядовитых духов. Практически по всем городам России прошла волна паники из-за сообщений в соцсетях о незнакомцах, которые якобы подходят на улице к прохожим с предложением понюхать парфюм, после чего доверчивые люди погибают. Правда или фейк?

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