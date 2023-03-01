В Братске разыскивают подозреваемых в поджоге автомобиля Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В ночь с 28 февраля на 1 марта в отделение полиции Братска поступило сообщение о возгорании автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

-Как выяснили сотрудники полиции, автомобиль подожгли трое неизвестных мужчин. Как итог, поврежден салон авто. Однако внешность предполагаемых поджигателей зафиксировали камеры видеонаблюдения, - говорят в ведомстве.

Сейчас поднимается вопрос о том, чтобы завести уголовное дело из-за умышленного уничтожения чужого имущества. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, говорят в ГУ МВД России по Иркутской области.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутской области два наркоторговца отправятся в колонию на 12 лет. Братский городской суд Иркутской области вынес приговор 37-летнему гражданину одной из стран центральноазиатского региона и 45-летней гражданке России.

Всех, кто обладает информацией о личностях злоумышленников, сотрудники полиции просят обращаться по телефонам: 8 (3953) 46-98-25, 02 или 102.