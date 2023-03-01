На 12 товаров первой необходимости в Иркутской области снизились цены Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области подешевели 12 из 25 продовольственных товаров первой необходимости. В то же время еще на шесть цены практически не изменились. Такие данные приводит служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

-Так, на 1,9% упали цены на кур, на 1,23 - на пшеничную муку, на 1,17 - на рис, на 0,99% - на картофель, - говорят в ведомстве.

Кроме этого, подсолнечное масло подешевело на 0,96%, а вермишель на 0,78%. Также незначительно, но снизились цены на масло сливочное (-0,52%), сахар (-0,46%), соль (-0,34%), крупу гречневую (-0,21%), рыбу мороженную (-0,17%), молоко стерилизованное (-0,07%).

Напротив, удорожание замечено на такие товары как лук (+6,35%) и яйца куриные (+2,81%), говорят в службе.

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