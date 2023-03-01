1 марта на сцене Иркутского музтеатра состоится премьера спектакля «Сватовство гусара». Фото:Наина Шмелева

Премьера спектакля «Сватовство гусара» 1 марта состоится в Иркутском музыкальном театре. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

- Особенность новой постановки – это жанр. Сейчас в репертуаре театра нет водевилей, последний раз к этому жанру коллектив обращался в 2013 году, - говорят в театре.

Как отмечает солист театра, исполнитель одной из главных ролей Игорь Переверзев, водевиль - это выдающийся жанр в музыкальном театре, однако он постепенно уходит.

В основе «Сватовства гусара» – либретто Анастасии Гриненко, написанное по мотивам пьесы классика русской литературы Николая Некрасова «Петербургский ростовщик».

Примечательно, что при создании костюмов гусаров авторы спектакля вдохновлялись реальной офицерской формой Иркутского гусарского полка образца начала XIX века.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что Иркутск вошел в ТОП-10 самых культурных городов России. Таковы данные исследования, которые провели сотрудники Высшей школы экономики.