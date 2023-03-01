В Иркутской области пять машинистов получат награды за заслуги перед Отечеством Фото: Иван МАКЕЕВ

Пять машинистов из Иркутской области наградят за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующая информация появилась на сайте полномочного представителя президента России в Сибири 28 февраля.

-Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина, такой наградой поощрили машинистов электровозов локомотивного депо, - говорится в документе.

Так, награждены машинисты из Тайшета - Андрис Дирвонас, из Зимы - Станислав Мурашов, из Слюдянки - Дмитрий Симоненко. Кроме этого, наградят и машиниста в Вихоревке Анатолия Степанова.

Помимо выше перечисленных, получит награду и машинист электровоза локомотивного депо Иркутск-Сортировочный Олег Черкашин.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 1 марта на сцене Иркутского музтеатра состоится премьера спектакля «Сватовство гусара». Отметим, что жанр этой постановки можно считать особенностью. Сейчас в репертуаре театра нет водевилей, последний раз к этому жанру коллектив обращался в 2013 году