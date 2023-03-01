Следком Иркутска завел уголовное дело из-за исчезновения Александра Лиханова Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске заведено уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

- Следственный отдел завел уголовное дело по статье об убийстве, по факту безвестного исчезновения Лиханова Александра Сергеевича, 1983 года рождения, - говорят в ведомстве.

Заявление о пропаже мужчины поступило в полицию 28 января. Брат мужчины заявил, что последний раз он видел родственника в сентябре 2022 года.

В числе примет мужчины называется следующее: на вид 40 лет, ростом около 168 сантиметров, плотного телосложения, имеет европейский тип лица, короткие темные волосы, злоупотребляет спиртными напитками, говорят в полиции.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в городе заведено уголовное дело о получении сотрудником полиции взятки. К ответственности привлекли семь человек.

Гражданам, что либо знающим о без вести пропавшем Лиханове А.С. незамедлительно сообщить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (3952) 20-46-54, 02.