Парламент Иркутской области предложил передавать врачам служебные квартиры в собственность Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области предложили передавать в собственность врачам служебные квартиры. Однако эта мера должна применяться на тот период времени, пока работают в государственных медучреждениях. Соответствующий законопроект внесли депутаты ведомства в областной парламент.

-Сейчас в Иркутской области наблюдается дефицит медицинских кадров. Кроме этого, можно заметить и дисбаланс - в основном медработники хотят работать в крупных городах, - говорится в документе.

Предполагается, что с помощью этой меры поддержки в регионе удастся решить вопрос дефицита. Интересно и то, что будут установлены разные сроки, в которые служебное жилье может перейти в собственность врача. Это будет зависеть от численности населенного пункта.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что обеспечение участков инженерной инфраструктурой обсудили в ЗС Иркутской области.