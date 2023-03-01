В 2023 году в Иркутской области хотят отремонтировать и построить 207 объектов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", в 2023 году в ходе реализации национальных проектов в регионе профинансируют 207 объектов капстроя и ремонта. При этом из них 189 объектов планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

-В сравнении с 2022 годом повысился уровень достижения планов нацпроектов. Более того, увеличился процент освоения предусмотренных на это средств, - говорят власти.

По мнению властей, сейчас важно уделить особое внимание объектам транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Уточняется, что в текущем году область примет участие в 12 национальных проектах.

На эти цели предусмотрено 37,8 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета – 21,7 миллиарда рублей, средства фонда содействия реформированию ЖКХ – 5,4 миллиарда рублей, областной бюджет – 10,7 миллиарда рублей.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что парламент Иркутской области предложил передавать врачам служебные квартиры в собственность.