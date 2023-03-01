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НовостиОбщество1 марта 2023 13:29

В 2023 году в микрорайоне Приморском благоустроят сквер с хоккейным кортом

Его площадь превысит 18 тысяч квадратных метров
Елена СИНИЦА
В 2023 году в микрорайоне Приморском благоустроят сквер с хоккейным кортом

В 2023 году в микрорайоне Приморском благоустроят сквер с хоккейным кортом

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В 2023 году в микрорайоне Приморском благоустроят новый сквер площадью свыше 18,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– В новом строительном сезоне продолжим создавать комфортные общественные пространства, где с пользой смогут проводить свободное время и дети, и взрослые, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

В частности, в планах сделать хоккейный корт, велосипедную трассу, воркаут-площадку и зону отдыха. Для детей установят современное игровое оборудование. Помимо этого, запланировано озеленение, освещение, скамейки, шезлонги, урны.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в 2023 году в Иркутской области хотят отремонтировать и построить 207 объектов. При этом из них 189 объектов планируется ввести в эксплуатацию до конца года. На эти цели предусмотрено 37,8 миллиарда рублей.