В 2023 году в микрорайоне Приморском благоустроят сквер с хоккейным кортом Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В 2023 году в микрорайоне Приморском благоустроят новый сквер площадью свыше 18,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– В новом строительном сезоне продолжим создавать комфортные общественные пространства, где с пользой смогут проводить свободное время и дети, и взрослые, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

В частности, в планах сделать хоккейный корт, велосипедную трассу, воркаут-площадку и зону отдыха. Для детей установят современное игровое оборудование. Помимо этого, запланировано озеленение, освещение, скамейки, шезлонги, урны.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в 2023 году в Иркутской области хотят отремонтировать и построить 207 объектов. При этом из них 189 объектов планируется ввести в эксплуатацию до конца года. На эти цели предусмотрено 37,8 миллиарда рублей.