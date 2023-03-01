Стилист Лисовец перечислил модные тренды весны Фото: Иван МАКЕЕВ

Сексуальность будет главной чертой весеннего сезона, которая нарочито проявляется в фасонах, фактурах и даже порой грубых маскулинных атрибутах гардероба, рассказал в разговоре с NEWS.ru стилист Владислав Лисовец.

-Например, в тренде будут образы из прозрачной ткани как в мини-вариациях, так и в максимальной длине в пол. Бельевая эстетика и прозрачность придадут женщинам откровенную сексуальность, но при этом длинный наряд не выставит ее на показ, - прокомментировал он.

Также он посоветовал обратить внимание на тюль и плиссированной ткани. Агрессивной сексуальности можно придать и с помощью дыр в одежде. В моде снова станет актуальным культ тела, родом из 2000-х, отметил Лисовец.

Чтобы не превращаться в некую куклу, стилист рекомендует добавить в свой образ грубые детали, например большие карманы.