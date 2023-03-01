Терапевт рассказала, что провоцирует образование желчных камней Фото: Мария ЛЕНЦ

Нерациональное питание, лишний вес, сахарный диабет, нарушение углеводного и липидного обмена, малоподвижный образ жизни. Все выше перечисленное может привести к образованию желчных камней. Об этом изданию NEWS.ru рассказала заведующая Центром общественного питания и медицинской профилактики врач-терапевт Ольга Чиркова.

- В редких случаях причиной камнеобразования являются врожденные анатомические нарушения, врожденные болезни обмена веществ, например муковисцидоз и гемолитические анемии, - пояснила терапевт.

Она пояснила, что желчный пузырь — это мышечный мешок, в котором копится желчь, выработанная клетками печени. Она нужна для переваривания жиров и поддержания нормальной микрофлоры кишечника.

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