«Боевое братство» из Бурятии просит присвоить звание Героя России участнику СВО. Фото: telegram-канал Баира Жамсуева

В Бурятии просят присвоить Артему Дамбаеву звание Героя России - как и Балдану Цыдыпову. Они держали оборону плечом к плечу вместе. Об этом сообщает infpol.ru.

- Артем Дамбаев — уроженец Забайкальского края. Он проходил службу по контракту в Улан-Удэ, а в 25 лет попал на СВО в должности заместителя командира взвода, - пишет издание.

Поясняется, что в марте прошлого года батальон, в котором были Артем и Балдан, попал в засаду. Они вели бой с противником. Позднее пришло подкрепление, но Артем получил серьезные травмы и погиб.

Его товарищ Балдан тоже получил серьезные ранения, лишился ступни, но выжил. Ему присвоили звание Героя России.

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