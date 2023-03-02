Нарушителей на водоемах Иркутской области будут усиленно выявлять в выходные Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье увеличилось количество происшествия на покрытых льдом водоемах. В связи с этим спасатели региона, а также полицейские, транспортные и природоохранные прокуроры, инспекторы ГИБДД и инспекторы заповедников усиливают работу по выявлению таких нарушителей. Особенно усиленно проводить рейды они будут по выходным. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На особом контроле – популярные места отдыха и выезда техники на лед озера Байкал, - говорят в министерстве чрезвычайных ситуаций региона. - Масштабная работа будет проводиться до стабилизации оперативной обстановки.

Отмечается, что специалисты будут просматривать и социальные сети на предмет выявления правонарушений. А не желающих выполнять требования природоохранного законодательства могут даже арестовывать.

- В ходе контрольно-надзорных мероприятий реализуют весь комплекс мер административного воздействия вплоть до административного задержания, - говорят в ведомстве.

Отмечается, что в регионе уже организован ряд проверок в отношении должностных лиц после проведения на льду спортивно-массовых мероприятий.

Напомним, что в минувшие выходные дни штрафы получили порядка 20 автомобилистов. Также спасатели сообщали, что фиксировали частые выезды автомобилей за пределы ледовых переправ, при этом машины повреждали разметку и вешки.

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