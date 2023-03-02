2 марта в соцсетях состоится прямой эфир о профилактике кори в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Приангарья всколыхнуло сообщение о первых зарегистрированных в регионе случаях кори. Первым заболел ребенок, а позже, кто-то из его окружения. Специалисты предупреждают - вирус может быть опасен. Также он отличается тем, что легко передается по воздуху.

Чтобы напомнить о мерах профилактики и защиты от коварного заболевания, в Сети проведут прямой эфир с участием заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Натальи Поталициной и начальника эпидемиологического отдела областного министерства здравоохранения Андрея Секунды.

Все желающие смогут присоединиться к онлайн-трансляции в сообществе правительства региона в соцсети «ВКонтакте» и задать интересующий его вопрос в комментариях. Начало в 12:00.

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