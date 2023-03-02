В Иркутске ведется индивидуальная работа со школьниками-участниками ЧВК «Редан» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство образования направило рекомендации по работе с распространившимися в Сети сообщениями о субкультуре ЧВК «Редан». Эту информацию изучают в департаменте образования администрации Иркутска, после чего ее передадут во все школы города. Об этом корреспонденту «КП-Иркутск» сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

- Департамент образования вместе с инспекторами ПДН МУ МВД России «Иркутское» в МОО Иркутска проводят профилактическую работу, чтобы не допустить вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные мероприятия, - отметили в администрации. - В отношении школьников – участников ЧВК «Редан» – ведется индивидуальная профилактическая работа.

Напомним, ЧВК «Редан» (к частным военным компаниям они не имеют никакого отношения, аббревиатура выбрана для пафоса – Ред.) ворвались в информационную повестку так молниеносно, что застали врасплох родителей по всей стране. Их отличительные черты - это пауки, черная одежда, любовь к аниме. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

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