Александр Ведерников рассказал Совету законодателей СФО о работе с молодежью в Иркутской области

Александр Ведерников поделился опытом работы с молодежью на заседании Совета законодателей СФО.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников рассказал, как молодежи прививают чувство патриотизма. В Красноярске прошло заседание Совета руководителей законодательных органов власти Сибирского федерального округа.

В Приангарье реализуются интересные проекты. Так, в ноябре создан первый в России совет проректоров вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности. А депутаты Молодежного парламента при ЗС работают над законопроектом о патриотическом воспитании молодежи, проводят дискуссионные встречи со студентами.

Кроме этого, спикер рассказал, что на базе нового учебно-методического центра «Авангард» проводятся учебные военные сборы для школьников и студентов. При самом областном парламенте действует патриотический Совет.

- Необходима продуманная и последовательная система мероприятий, которая позволит молодежи действовать сообща и формировать новое пространство развития, - сказал Александр Ведерников.

Также на заседании рассмотрели опыт регионов по реализации предложений из ежегодных докладов уполномоченных по правам человека. Александр Ведерников сообщил, что в Иркутской области омбудсмен наделен правом законодательной инициативы.