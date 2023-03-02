В Тулуне откроют музей об истории наводнения 2019 года Фото: Николай ТЕКАЛОВ

В Иркутской области работают над реализацией проекта «Музей наводнения в Тулуне «Что делать, когда страшно.». Его поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Работы по сбору материала о событиях лета 2019 года были начаты в октябре. Этой осенью, в сентябре. авторы будут готовы представить готовое детище, сообщается на портале музея.

- Недавно был проведен опрос среди тулунчан на предмет отношения к памяти о наводнениях. Данный опрос нельзя назвать социологическим исследованием или рассчитать статистические данные, но можно увидеть в нем разнообразие мнений, - говорится в сообщении на сайте. - Например, опрошенным, в большинстве своем, кажется важным сохранение личных историй в память будущим поколениям. Важно, потому что это история города, и важно, чтобы дети знали ее. Это событие, которое отличает Тулун от многих других городов

В настоящее время записано девять аудиоисторий – воспоминаний жителей Тулуна о страшном лете 2019 года.