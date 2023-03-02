В Иркутске меняется схема движения автобуса №4. Рассказываем об изменениях Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Пассажиров ожидает изменение маршрута №4 в Иркутске с 4 марта 2023 года. Этот автобус ездит по направлению «Ц. Рынок – мкр. Университетский». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Изменение маршрута №4 в Иркутске с 4 марта 2023 года

-Теперь при маршруте из центра города автобусы поедут через объездную дорогу Университетского и улицу Улан-Баторскую. Затем транспорт будет направлен по привычному маршруту, - говорят в администрации.

Как рассказали в администрации, после изменения маршрута №4 в Иркутске с 4 марта 2023 года жители смогут добраться до нового муниципального крытого катка «Иркутск». Также учитываются остановки на объездной. В их числе «микрорайон Университетский» и «Падь Долгая».

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в 2023 году в микрорайоне Приморском благоустроят сквер с хоккейным кортом. Его площадь превысит 18 тысяч квадратных метров.