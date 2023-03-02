"Жил как мужчина, погиб как воин": в Братске простились с участником СВО Алексеем Шутко. Фото: телеграм-канал Сергея Серебренникова

В среду, 1 марта, простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим Шутко Алексеем Николаевичем. Он родился 13 июня 1982 года в Братске. Об этом сообщил мэр Братска Сергей Серебренников.

- Очень горько и больно, тяжело терять близких… Мы всегда будем помним Алексея Николаевича! Земля ему пухом, - говорит Серебренников.

По его словам, проститься с погибшим пришли ветераны Афганистана, Чечни, участники СВО. Имя Алексея Николаевича при согласии родственников будет навечно занесено на Мемориал в память о погибших в локальных конфликтах в Энергетике.

Близкие и друзья говорили, что жил как мужчина, погиб как воин, добавил Серебренников.

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