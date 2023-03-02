В Иркутске 26-летний водитель Toyota Carina сбил местную жительницу. Фото: ГИБДД Иркутской области

Днем 1 марта в микрорайоне Университетский города Иркутска случилось дорожно-транспортное происшествие. Как рассказали в Госавтоинспекции региона, 26-летний водитель автомобиля Toyota Carina сбил 34-летнюю женщину.

-Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу. В результате ДТП она получила травмы. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, - говорят в ведомстве.

В связи с предстоящим потеплением в ведомстве призывают водителей быть предельно внимательными. Инспекторы напоминают, что ожидается обледенение поверхности дорожного покрытия и осложнение обстановки.

Именно поэтому водителям стоит выбирать контролируемую скорость движения. Пешеходам же нужно убедиться в том, что приближающийся автомобиль успеет остановиться и пропустить вас.

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