В Иркутской области изъяли 140 килограммов наркотических веществ. Фото: ГУ МВД России

Сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из города Зимы пресекли деятельность крупнейшей за последнее время нарколаборатории в Сибири. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

-Злоумышленники создали производственный цех в поселке Новолетники. Проникнуть в него можно было только через подвал частного дома, преодолев несколько метров по подземному ходу, - говорит Ирина Волк.

С ее слов, наркотики сбывали на территории Иркутской области. Как итог, полиция поймала троих подозреваемых. У них изъяли 140 килограммов синтетического наркотика. Это примерно 425 тысяч разовых доз.

Помимо этого, в нарколаборатории нашли порядка пяти тысяч литров прекурсоров, около 600 емкостей, а также защитные костюмы.

Заведено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу.