Прокуратура подключилась к делу об обрушении кровли ТЦ в Усть-Илимске Фото: Прокуратура Иркутской области

В четверг, 2 марта, в Усть-Илимске обрушилась кровля торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области в своих социальных сетях.

- Усть-Илимская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин обрушения кровли крупного торгового центра в Усть-Илимске, - говорят в ведомстве.

К месту происшествия выезжал межрайонный прокурор, сейчас проводится проверка исполнения градостроительного и иного законодательства. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутской области изъяли 140 килограммов наркотических веществ. Как выяснилось, злоумышленники создали производственный цех в поселке Новолетники. Проникнуть в него можно было только через подвал частного дома, преодолев несколько метров по подземному ходу.