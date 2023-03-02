Школьники из ЛНР приедут на экскурсию в Иркутск Фото: Иван МАКЕЕВ

Как стало известно "КП-Иркутск", 20 школьников из Кировска Луганской Народной Республики приедут на экскурсию в город. Однако сначала их ждет небольшая остановка в Москве.

-В Иркутской области программа насыщенная. Ребята посетят Байкал, нерпинарий, театр и другие культурные учреждения. В учебных заведениях Иркутска ребята из Кировска пообщаются с нашей молодежью, - говорят власти.

Экскурсия проводится по соглашению о сотрудничестве между Кировском и Иркутской областью. Для того, чтобы отправиться на эту экскурсию, ребятам понадобилось пройти конкурсный отбор.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в среду, 1 марта, простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим Шутко Алексеем Николаевичем. Он родился 13 июня 1982 года в Братске. Проститься с погибшим пришли ветераны Афганистана, Чечни, участники СВО.