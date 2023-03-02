Астролог из Читы назвал самые неблагоприятные дни в марте. Фото: ЗРТК

Астролог Читинского дацана назвал самые неблагоприятные дни первого весеннего месяца. Стали известны и даты, когда наоборот надо хвататься за удачу. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

-В этом месяце желательно находиться дома, оберегать себя, может быть какие-либо несчастные случаи. Неблагоприятные дни – это 1 марта, 2 марта – в эти дни нежелательно что-либо начинать, переезды какие-либо, дальние дороги нежелательны, свадьбы совершать и так далее – нежелательно, - рассказывает Беликто лама.

В то же время 12 марта, 24 марта, 5 апреля нежелательно, противопоказано что-либо новое начинать, совершать, покупать даже для жизни очень нужные вещи: дом, машину – нежелательно.

Напротив, самыми благоприятными станут 5 марта, 17 марта, 24 марта, 25 марта и 31 марта. В эти дни желательно побольше благодеяний делать, пожелать хорошие слова близким, родным, помогать бедным или нуждающимся.