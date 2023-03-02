В Чите жители воруют кошку, принимая ее за манула. Фото: ЗРТК

С наступлением весны кошки ведут себя немного иначе: становятся более ласковыми, нежными и доброжелательными. Люди на это охотно ведутся, конечно же. Вот только в Чите кошку Матильду даже несколько раз воровали, принимая за манула. Хотя, кажется, Матильда и не против: у одних поужинала, у других - переночевала. Об этом пишет РТК "Забайкалье".

-Ее многие ловят, уносят домой. Потом возвращается она к нам. Кто-то нам звонит, потом сообщает, потому что мы везде раскидываем по группам. Был у нас такой случай, мы ее привезли с 1-ой Читы, - говорит заместитель директора Читинского городского зоопарка Наталья Бянкина.

Чтобы не терять Матильду сотрудники зоопарка даже сделали для нее специальный ошейник, но кошка продолжает вести гостевой образ жизни, говорит Бянкина.

Ранее "КП-Иркутск" рассказывала, что астролог Читинского дацана назвал самые неблагоприятные дни первого весеннего месяца. Стали известны и даты, когда наоборот надо хвататься за удачу.