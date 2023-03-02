В Усолье-Сибирском поймали посредника в мошеннической схеме по обману пенсионеров Фото: Даниил ОПАРИН

Правоохранительные органы поймали посредника в мошеннической схеме по обману пенсионеров. Об этом сообщает WEACOM.RU.

- Сотрудники полиции задержали дроппера. Им оказался 24-летний безработный иркутянин. По данным оперативников, задержанный участвовал в четырех преступлениях в конце февраля в Усолье-Сибирском, - говорят сотрудники ведомства.

В результате пострадали женщины в возрасте от 83 до 86 лет. Общая сумма обмана составила 800 тысяч рублей.

Сам иркутянин признался, что увидел объявление о трудоустройстве в одном из мессенджеров. Молодому человеку нужно было приезжать по определенному адресу в назначенное время, забирать деньги и переводить их на счет аферистов.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске таксист отговорил женщину переводить мошенникам 700 тысяч рублей. Решается вопрос о поощрении бдительного мужчины.