Сибиряка с пакетом наркотиков задержал полицейский в Зиме Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Приангарье мужчина в городе Зима при виде полицейского автомобиля ускорил шаг и хотел скрыться, чем выдал себя. Он побежал, а пакет, который нес в руках, кинул через забор во двор частного дома. Его тут же задержали. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Как оказалось, интуиция сотрудников МВД не подвела. В пакете были наркотики.

- Мужчина пояснил, что это не для продажи, а для собственного употребления, - говорят в полиции региона. – Общий вес изъятого – 200 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, перевозка, хранение наркотических средств». Напомним, накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в Иркутской области изъяли 140 килограммов наркотических веществ - это 425 тысяч доз. Целый производственный цех был открыт также в районе города Зима - подробности.