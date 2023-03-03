Расплатившуюся чужой банковской картой пенсионерку разыскивают в Братске. Фото: МУ МВД РФ "Братское", скриншот с камер видеонаблюдения в магазине

Полицейские Братска просят жителей Иркутской области опознать подозреваемую. По их данным, эта женщина расплатилась за покупки деньгами с чужой банковской карты. Об этом Кп-Иркутск сообщили в МУ МВД России «Братское».

Карточка была утеряна ее владелицей 19 февраля в районе Гидростроитель. И с банковского счета после этого были списаны деньги.

- Подозреваемая в хищении денежных средств попала на записи камер видеонаблюдениия в торговых точках, где совершала покупки продуктов питания, - говорят в полиции.

Женщине, воспользовавшейся чужим «пластиком», на вид лет 65-70. Она носит очки для зрения. В день покупок на ней был пуховик синего цвета с капюшоном, на голове – светлая шапка, при себе имелась черная сумка.

Подозреваемой лучше самой явиться в полицию, чтобы объяснить произошедшее. Также полицейские просят, если узнали женщину, сообщить им о ее личности и как с ней можно связаться.

КОНКРЕТНО

Куда звонить, если узнали подозреваемую

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