700 тысяч рублей украли телефонные мошенники у четырех пенсионерок из Братска Фото: Алексей БУЛАТОВ

И вновь телефонные мошенники присвоили себе чужие деньги. Ранее корреспонденты "КП"-Иркутск" рассказывали о трех пострадавших пенсионерках из Братска. Обманом у них выманили 720 тысяч рублей. На этот раз история практически повторилась, только в полицию обратились уже четыре жертвы преступников. Аферисты использовали уже ставшей "классической" легенду о якобы попавших в ДТП родственниках. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сообщив о возможном уголовном преследовании, а также о тяжких последствиях аварии, злоумышленники потребовали у пожилых женщин все имеющиеся денежные накопления, -рассказали в ведомстве. - Согласившись, братчанки передали так называемым курьерам в общей сложности около 700 тысяч рублей. Спустя некоторое время 74, 82, 85, и 86-летние местные жительницы обратились с заявлением в полицию.

Мошенников, представляющихся людями в погонах, уже разыскивают оперативники. Сибиряков настоятельно просят не доверять незнакомцам и скептически относиться к любой непроверенной информации. Вы всегда можете перезвонить своим близким и уточнить состояние их здоровья.

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