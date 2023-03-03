Аэропорт Усть-Кута закрыли из-за непогоды Фото: Олег УКЛАДОВ

В Усть-Куте все еще закрыт аэропорт из-за непогоды. Рейсы прекратились 2 марта с 14.30 часов. Сотрудники Восточно-Сибирской транспортной прокуроры контролируют, чтобы пассажирам были предоставлены все необходимые услуги.

Ранее сообщалось о том, что работа воздушной гавани приостановлена в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями до 10:00 3 марта, однако, по предварительной информации, сроки сдвинуты до полудня.

Вылет рейсов РД-159 и РД-160 авиакомпании «ИрАэро» по маршрутам «Иркутск - Усть-Кут» и «Усть-Кут - Иркутск» также перенесен на 3 марта 2023 года.

Ситуация находится на контроле Осетровского транспортного прокурора. Личным прием пассажиров ведется в здании аэровокзала.

Напомним, ранее «Комсомолка» поделилась прогнозом погоды на март. Весна совсем близко! По крайней мере, об этом говорят прогнозы синоптиков. Среднемесячная температура будет выше нормы на 1-2 градуса. Первая неделя месяца подарит много солнечных дней жителям южных и центральных районов региона. А с 6 по 10 марта и вовсе "жара": днем столбик термометра покажет до +4…+9, а ночью до -6…-10.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Оставила записку, что уехала на велосипеде на Байкал»: чем закончились поиски пропавшей 8-летней девочки из Черемхово. (подробности)