Часть Ленинского района Иркутска осталась без света из-за аварии 3 марта Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Часть домов в Ленинском районе Иркутска утром 3 марта осталась без света. Причиной всему аварийное отключение электроэнергии. В соцсетях Иркутской электросетевой компании рассказали, по каким адресам жителям придется пережить временные неудобства.

- Под отключение попала часть домов на улицах 1 Линия, 2 Линия, 3 Линия, 4 Линия, 5 Линия, 6 Линия, Главная Кировская, Днепровская, Камская, Кировская 1-я, Кировская 2-я, Кировская 3-я, Кировская 4-я, Кировская 5-я, Кировская 6-я, Кировская 7-я, Коршуновская, Нукутская, Полярная, Трактовая, Челюскинцев, - уточнили в сообщении.

На место аварии уже выехала бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения. Вернуть свет в квартиры специалисты обещают до 13:00 3 марта.

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