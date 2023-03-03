Семьям двух бойцов из Иркутска вручили ордена Мужества посмертно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

3 марта в Иркутске ордена Мужества передали семьям сразу двух военнослужащих, героически погибших в зоне специальной операции. Мэр Руслан Болотов лично вручил награды в руки родных Сергея Брагина и Николая Кожокаря. Об этом градоначальник рассказал в соцсетях.

- Бойцы отдали свою жизнь, защищая Родину. Они боролись за правду и справедливость, за то, чтобы мы могли жить и работать в сильной и свободной стране, - написал глава Иркутска. - Это настоящие мужчины и защитники, которыми мы гордимся! Выражаю искренние соболезнования родным и близким Сергея и Николая. Мы будем делать все возможное, чтобы со временем достойно увековечить подвиги всех наших героев.

Мэр Иркутска вручил награды в руки родных Сергея Брагина и Николая Кожокаря Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Напомним, в волонтерский пункт «Тайга» за несколько дней иркутяне принесли 1500 литров питьевой воды, которую отправят в госпиталь Луганска. Также сибиряки передали адресные посылки для земляков, участвующих в специальной военной операции. С отправкой помогает ГУ МЧС России по Иркутской области и представители всероссийского студенческого корпуса спасателей.