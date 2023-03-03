Пять человек спасли из горящей пятиэтажки в Ангарске ночью 3 марта Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

После полуночи в пожарно-спасательную службу Ангарска поступил звонок: пожар в одном из домов 8-го микрорайона. Дым уже заполнил подъезд и проник в квартиры. Когда спасатели прибыли по адресу, черные клубы валили из окон на четвертом этаже. Самостоятельно выбежать на улицу смогли 15 жильцов, в том числе 6 детей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу при помощи спасательных устройств были спасены четыре человека, по автолестнице спасен еще один человек, - рассказали в ведомстве.

Пожар потушили за несколько минут. Как позже выяснили специалисты, он начал распространяться в ванной. По предварительным данным, причина случившегося - неосторожное обращение с огнем. Пламя повредило домашние вещи на площади трех квадратных метров.

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