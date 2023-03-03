Два автомобиля УАЗ и 6 тонн гуманитарного груза отправлены на СВО из Иркутской области

Иркутская область отправила на СВО два автомобиля УАЗ. Фото: Правительство Иркутской области.

С начала специальной военной операции жители Иркутской области не прекращают доставлять гуманитарный груз. Так, недавно на линию соприкосновения были отправлены два автомобиля УАЗ. Кроме этого, в транспортировочный самолет погрузили 6 тонн «гуманитарки». В основном туда вошли бензогенераторы, бензопилы и тёплые вещи.

- Военным бортом с гуманитарным грузом к бойцам, призванным с территории Приангарья, вылетели ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, - рассказал руководитель Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Яков Миндрулев. - Одна из целей - налаживание взаимодействия с полком, который базируется в ДНР.

Позже будут отправлены еще две фуры с индивидуальными посылками. Туда войдут запчасти для техники, специальное военное оборудование. Также отравят и самое необходимое: продукты, одежда, генераторы и квадрокоптеры.